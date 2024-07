Highlights Italia-Portorico 69-80 | Preolimpico San Juan 2024 basket

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Glicompleti di, incontro valevole come seconda e ultima giornata del girone B deldi San. Vittoria dei padroni di casa centramericani con il risultato di 80-69, grazie anche a una prestazione sontuosa di Alvarado, autore di 29 punti personali tra i quali spiccano ben 7 triple su 10 tentate. Dopo il largo successo contro il Bahrain, sconfitta per l’Italdi Pozzecco: sfiderà la prima classificata del gruppo A, ossia la temibile Lituania, con il sogno Olimpiadi ancora vivo. In sovrimpressione il video dei migliori momenti del confronto tra gli azzurri e i portoricani, con Gallinari tra i migliori dei suoi.69-80:SanSportFace. .