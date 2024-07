Gli chiedono di Buongiorno-Inter Ausilio esce allo scoperto | avete sentito?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il dirigente dell’Piero, messo alle strette su Alessandroe Romelu Lukaku, ha parlato in serata sui due calciatori in orbita Napoli. Il Napoli è sempre più vicino ad Alessandro: dopo i rumors delle scorse ore, gli azzurri stanno per concretizzare un colpo voluto fortemente dal tecnico Antonio Conte, che vuole poggiare sul centrale del Torino la sua nuova difesa. Effettivamente,sembra essere il nome perfetto per il 3 – 4 – 3 che ha in mente il tecnico leccese per la sua avventura all’ombra del Vesuvio. L’ex Commissario Tecnico, inoltre, vorrebbe con sé anche per Romelu Lukaku, anche se per quanto concerne la questione prima punta sembra al momento più bloccata (nessuno ancora si è fatto avanti per pagare la clausola rescissoria per Victor Osimhen, ndr).