Ginnastica ritmica Girasole risplende sulla riviera romagnola

(Di venerdì 5 luglio 2024) Laconquista quattro argenti e quindici finali nazionali al meeting "in festa" del settore "Silver" della "Fgi". Quindicimila atlete in gara in rappresentanza di 650 società. Il team lucchese presente con quattordici ginnaste, rese competitive dai consigli delle esperte tecniche Alice Martinelli e Chiara Conforti, supportate da Rebecca Del Freo, Ludovica Fazzi e Giulia Morini. Nella categoria "LD Allieve 1" il gioiellino della, Mya Castiglione, dà saggio della sua bravura ed è argento nel complessivo dei due esercizi con un ottimo 23 netto e si qualifica per le due finali d’attrezzo dove è argento sia alla palla che al corpo libero: tre podi da incorniciare. In "LB1 - Junior 3", sorprende Beatrice Gemignani: sul podio, argento conquistato nell’all-around e si qualifica alla finale nei due attrezzi, dove ottiene un quarto posto con le clavette ed un settimo al cerchio.