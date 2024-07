Gentili | Pronti ad alzare ancor di più le barricate

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sorpresi, ma non rassegnati. A Pitigliano i due nuovi progetti sono come fulmini in un cielo che già minaccia pioggia, ma non per questo la comunità, e primaa l’Amministrazione comunale pensano di fare un passo indietro rispetto a quanto fatto fino ad ora. Insomma la battaglia è solo all’inizio e se sarà opportuno l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovannisi opporrà anche a questi due nuovi parchi eolici, con la stessa determinazione messa in campo per il progetto in località Rempillo. "Al momento non abbiamo ricevuto nulla quindi non so esprimermi nel merito – commenta Giovanni, sindaco di Pitigliano –. Ma se le anticipazioni uscite fossero reali ci sarebbe dalepiù di quanto fatto finora.