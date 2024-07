Gallarate arrestato per la terza volta in meno di 15 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – Aveva creato scompiglio e disordini adurante tutto il mese di giugno, collezionando in pocodi quindicidue arresti e tre denunce per resistenza, oltraggio, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e violenza privata. Un diciannovenne marocchino, volto noto alle forze dell’ordine, è stato nuovamentedai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di. Dopo l’ultimo episodio il Tribunale di Busto Arsizio lo aveva ammonito a rigare dritto sottoponendolo a due misure cautelari: l’obbligo di dimora in un Comune del circondario e l’obbligo di firma presso la competente Stazione dei Carabinieri. Non le ha rispettate e ha continuato nei suoi comportamenti violenti, tanto da essere nuovamente deferito per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.