Francia il partito di Le Pen contro Mbappè | Stia al suo posto

(Di venerdì 5 luglio 2024) Parigi, 5 luglio 2024 – Scintille intra la stella del calcio Kyliane ildi ultradestra Rassembement National. Per la seconda volta in pochi giorni il capitano della nazionale di calcio transalpina si è schieratoRN, diventato di fatto primonel Paese con il 31% raccolto alle elezioni europee e il 33% al primo turno delle legislative. Mbappé ha esortato i francesi ad andare a votare al ballottaggio del 7 luglio “per non mettere il paese nelle mani di quella gente”. Al giocatore, in Germania per gli Europei, risponde il portavoce deldi Marine Le Pen, Laurent Jacobelli: “Basta con le lezioni di morale, ne abbiamo abbastanza – la sua replica a TF1 – Io non andrò certo su un terreno di gioco a dare consigli da allenatore, credo che ognuno dovrebbe rimanere al proprio