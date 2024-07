Firenze è morto il matematico Paolo Gronchi Aveva 58 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024), 5 luglio 2024 – E'all'età di 58, professore associato di Analisi matematica all'Università di. Le esequie si svolgeranno sabato 6 luglio alle 15,30 nella chiesa di San Francesco, in piazza Savonarola a. Nato ail 6 settembre 1965 e formatosi nell'Ateneo fiorentino, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca,è stato ricercatore presso l'Istituto di Analisi Globale e Applicazioni del Cnr e nel 2004 è diventato professore associato presso la Facoltà di Architettura.stato per moltimembro delle Commissioni dell'Istituto Nazionale di Alta matematica 'Francesco Severi' per i concorsi a borse di studio per immatricolati ai corsi di laurea in matematica, è stato coordinatore del gruppo tematico di Matematica per il Test Scienze del Cisia e componente della Commissione Olimpiadi della Matematica dell'Unione Matematica Italiana.