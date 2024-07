F1 GP Gran Bretagna 2024 risultati e classifica prove libere 2 | McLaren domina Leclerc quinto e Sainz ottavo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il circuito inglese di Silverstone ospita la seconda sessione didelPremio di, dodicesimo appuntamento della stagionedi F1. Nonostante le previsioni dessero quasi per certa la pioggia, un pallido sole illumina l’autodromo, con team e piloti che possono sfruttare la sessione per testare le mescole da asciutto. In pista viene utilizzata, per quasi tutta la sessione, la mescola soft, con i piloti che testano i tempi di qualifica. Negli ultimi minuti prima della fine delle, la pista viene bagnata da alcune gocce di pioggia, mettendo fine alla sessione. In testa allaci sono le due, mentre chiude la top 3 la Haas di Hulkenberg. GP2 L. Norris () O.