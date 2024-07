Euro 2024 quanto guadagnano le squadre che partecipano?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 5 luglio 2024) D’accordo, i campionatipei di calcio sono una vera festa per lo sport, ma i soldi hanno anche un grande peso nell’equilibrio della competizione. Gli azzurri, per esempio, dopo la terrificante eliminazione agli ottavi per mano della Svizzera, hanno incassato (solo) 12 milioni e 250 mila. Una cifra in verità modesta per una Federazione. Somma dei 9,25 milioni per la sola partecipazione, del milione per la vittoria sull’Albania, del mezzo milione per il pareggio con la Croazia, uno e mezzo per la qualificazione agli ottavi. Il passaggio ai quarti avrebbe portato altri 2,5 milioni di, ma non ci saranno, quindi andiamo oltre. Vi diciamo invece che la squadra vincitrice incassa quasi 30 milioni. Il montepremi totale dell’UEFA? 331 milioni da suddividere fra le 24