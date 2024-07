Elite S8 | trailer e trama dall’ultima stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di venerdì 5 luglio 2024) L’ottava ed ultimadi, la fortunata serie spagnola, è oramai pronta per il suo esordio su Netflix. A meno di tre settimane dalla messa in onda, sarà rilasciata sul catalogo dal 26 luglio, il colosso dello streaming ha reso disponibile in rete ilufficiale. Così come recita laufficiale, la morte che caratterizzerà l’ultimasarà quella di Joel (Fernando Líndez), che aveva deciso nellaprecedente di restare e di non andare in Sud Africa con Ivan. Questa volta, Las Encinas sarà stravolta dall’ingresso di Emilia e Héctor Krawietz, fratelli a capo dell’associazione degli ex alunni. I due sono una forza da non sottovalutare: influenti, potenti e maestri della corruzione. Il caos seguirà la loro scia, distruggendo le vite di chiunque incroci il loro cammino.