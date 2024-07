Eliopoli un palco per sognare Domani il via a Notti di Talento | Cerchiamo un posto nella musica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024) Venticinque artisti in gara suddivisi in 10 esibizioni.alle 22, suldell’Summer in piazza Antonio Madonna al calambrone, comncia il sogno per i concorrenti della terza edizione didi, il talent show di canto e ballo giunto di cui La Nazione è media partner esclusivo. Cinque serate e una sessantina di artisti provenienti non solo dalla Toscana che proveranno a staccare il pass per la finale del 20 agosto suldi Marenia in piazza delle Baleari a Marina di Pisa. Lo show,condotto da Ilaria Belli (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati), è prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music e offre l’opportunità di affermarsi nel mondo dello spettacolo a giovani artisti emergenti per trasformare la passione in un lavoro.