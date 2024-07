Crisi dell’industria tedesca la conclusione per me è una | i nostri avversari sono le élite Usa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) I dati usciti in questi giorni ci dicono che la produzione industriale, con i dati del maggio 2024, è diminuita del 2,5% su base mensile e ben del 6,7% su base annua Si tratta di un crollo assai pesante e non previsto che si colloca in un contesto in cui l’economiaha chiuso il 2023 in recessione e il 2024 pare seguire lo stesso destino. Ci troviamo quindi in una situazione didell’apparato produttivo tedesco, unadestinata ad essere seguita dall’Italia che dell’apparato industriale tedesco è un subfornitore. Che cosa sta succedendo? La mia opinione è che questa situazione è il frutto diretto delle scelte di guerra assunte in questi due anni dall’Unione Europea. Proviamo a vedere nel merito. La guerra è stata in una prima fase, per parte occidentale, finanziata soprattutto dagli Usa e nell’ambito della guerra l’Occidente ha deciso varie sanzioni nei confronti della Russia, sanzioni prontamente adottate e implementate dall’Unione Europea.