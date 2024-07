Con un pianeta schiacciato dal calore abbiamo già fatto nostre molti nuovi comportamenti climate adaptive In arrivo un' ondata di innovazioni in grado di raffreddare corpi case e città

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 5 luglio 2024) Da quando ilha cominciato a reagire a tutto il male che gli è statoe a modificare le sue reazioni nei confronti del genere umano, anche il genere umano ha dovuto, lentamente, adattarsi. Il surriscaldamento globale, infatti, sta diobbligando a rivedere stili di vita e abitudini. E molte di queste sono già cambiate: dall’acquisto della casa, che si sceglie in luoghi più freschi, alle vacanze che vengono fatte molto di più fuori stagione. Fino al nuovo trend beauty senza sole con attività fitness dopo il tramonto e creme di bellezza che combattano ilchange. Cambiamento climatico, i quattro rischi che l’Europa dovrà affrontare Xchange, stili di vita modificati Prima di vedere, però, nello specifico che cosa è cambiato, è interessante conoscere anche un po’ di dati sul fenomeno: l’ultimo report mondiale sui trend del benessere realizzato dal Global Wellness Institute californiano ha rivelato che il 2023 è stato un anno da record per il caldo, accentuato anche dai vasti incendi che hanno colpito Grecia, Canada e Hawaii, e per le piogge torrenziali.