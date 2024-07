Cavalieri Sansone sarà il nuovo presidente Per l’ufficialità è solo questione di tempo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2024) Manca, che a questo punto èdi. Ma salvo sorprese dell’ultima ora, i giochi sono fatti e c’è un grande favorito per la corsa alla presidenza della società: Maurizioilnumero uno deiUnion, raccogliendo così il testimone da Francesco Fusi, che ha lasciato l’incarico lo scorso maggio dopo due mandati al timone (e che potrebbe comunque rimanere in orbita tuttanera). Una scelta nel segno della sostanziale continuità: ilin pectore faceva infatti già parte dello staff dirigenziale deied è il padre del ventiquattrenne rugbista Giorgio, cresciuto nel club ed ormai da anni nel giro della prima squadra. Sessantatre anni, originario di Napoli ma da decenni residente in Toscana, Maurizioaffianca alla passione sportiva quella politica: è stato in passato capogruppo del Partito Democratico a Calenzano e dopo essersi allontanato dai Dem da quasi un decennio, alle scorse elezioni ha appoggiato la candidatura dell’attuale sindaco Giuseppe Carovani e ora è in giunta.