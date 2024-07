Cannavaro e il dato sconcertante sull’Italia | dura dal 2006 qualcosa non funziona

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2024) “Io lo dico da un bel po’. Ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo dagli Europei così“. Fabio, Campione del Mondoe Pallone d’Oro con l’Italia, si è espresso così sull’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 a margine della cerimonia della 28ª edizione del Premio Internazionale Fair Play Menarini al Teatro Romano di Fiesole (Firenze), dove ha ricevuto il Premio Speciale Paolo Rossi ‘Modello per i giovani’. “Per la Nazionale italiana agli Europei sicuramente siamo tutti delusi. Non è stata una Nazionale che ci ha tirato, che ci fatto tifare ed appassionare a questo Europeo: dispiace perché ormai sono anni che succede questo e bisogna cambiare. Io lo dico da un bel po’. Ci ricordiamo di essere italiani soltanto quando non andiamo al Mondiale o quando usciamo dagli Europei così“, ha aggiunto