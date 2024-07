Calciomercato Monza quattro piste per Nesta | i profili scelti

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un nuovo percorso tecnico è appena iniziato in Brianza. Dopo aver vissuto anni meravigliosi in massima serie con Raffaele Palladino, allenatore che è approdato alla Fiorentina in sostituzione di Vincenzo Italiano (andato al Bologna), Adriano Galliani ha scelto Alessandro, che è stato un suo calciatori ai tempi dell’ultimo glorioso ciclo italiano ed europeo del Milan di Silvio Berlusconi, per dare continuità a quel percorso tecnico che non si dovrà interrompere. La conquista della metà classifica, con un piccolo sguardo sulle posizioni che potrebbero qualificare i biancorossi in Conference League, resterà ufficialmente l’obiettivo principale da raggiungere. Per farlo, però, ildeldovrà mettere a referto diversi acquisti: tre nomi sono già stati individuati.