Calciomercato Milan sfuma l’obiettivo di Gerry Cardinale | Artem Dovbyk ha deciso

Il tempo passa e il Milan resta alla ricerca di un attaccante. Man mano che passano le settimane, però, i giocatori seguiti da Moncada e dal resto della dirigenza cominciano a sfumare. Dopo Sesko che ha rinnovato con il Lipsia, ora anche Dovbyk ha deciso il proprio futuro. E non sarà a Milano. L'attaccante ucraino ha infatti comunicato ai suoi agenti di voler rimanere al Girona. Dopo l'ottima stagione da 24 goal e 8 assist in 36 presenze ne La Liga, infatti, il classe 1997 vuole continua a crescere nella squadra spagnola. Nonostante l'interessamento di Milan, Atletico Madrid, West Ham e Napoli, infatti, Dovbyk, che ha un contratto fino al 2028, non si muoverà dal Girona.