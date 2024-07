Biden | più riposo per la campagna elettorale E Trump lo insulta | sta per lasciare la corsa

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2024) Durante un incontro alla Casa Bianca con oltre 20 governatori democratici, il Presidente degli Stati Uniti Joeha ammesso la necessità di dormire di più e di evitare eventi serali dopo le 20. Questa rivelazione, riportata da vari media statunitensi, è stata fatta in un contesto di crescente pressione pubblica e politica riguardo alla sua candidatura per le prossime elezioni presidenziali.ha cercato di rassicurare i leader del suo partito sulla sua capacità di vincere le elezioni, nonostante le recenti difficoltà.Un presidente affaticato ma determinatoNel corso della riunione,ha riconosciuto di dover ridurre le ore di lavoro per affrontare meglio la. Ha citato i numerosi viaggi internazionali recenti come causa di sovraccarico di lavoro, ammettendo di non aver seguito le raccomandazioni del suo team riguardo al suo programma.