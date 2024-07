Biden non fa passi indietro | Batterò Trump sono pronto a combattere

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il presidente americano Joenon fa, nonostante le tantissime proteste. Su X, l’inquilino della Casa Bianca ha ribadito la decisione di rimanere in corsa per le presidenziali: «Non permetterò che un dibattito di 90 minuti cancelli tre anni e mezzo di lavoro». Leggi anche: Sinner non sbaglia: batte Kecmanovic e vola agli ottavi di Wimbledon Il prossimo novembre «batteremo Donald». Queste le parole scelte su X dal presidente degli Stati Uniti, Joe, che sul social network ha affermato, cercando di zittire le critiche: «Faccio fatica ad aspettare.». Dopo che in molti gli hanno chiesto di fare un passoha così ribaditola sua voglia di andare avanti, nonostante il confronto televisivo connon sia andato bene, penalizzandolo come candidato alle prossime elezioni presidenziali.