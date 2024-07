Antonio Scurati | La punizione a Serena Bortone è illiberale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 5 luglio 2024) Lo scrittoredice che i dirigenti di Fratelli d’Italia sapevano tutto dell’antisemitismo dei loro giovani. E che nei confronti diè in atto una vera e propriadopo il caso del suo monologo a CheSarà. In un’intervista a La Stampadice che «populismi e sovranismi siano una minaccia per la democrazia liberale, ma non nel senso in cui lo fu il fascismo storico e altre dittature novecentesche che apertamente proclamavano di abbattere la democrazia. Mentre questi movimenti si muovono e continueranno a muoversi all’interno delle regole del gioco democratico, animate però da una visione che in alcuni punti confligge con la democrazia di tipo liberale». L’inchiesta di Fanpagedice che l’inchiesta di Fanpage non è una sorpresa: «Chi studia, conosce, analizza il retroterra storico e il substrato antropologico di Fratelli d’Italia sapeva e sa ciò che l’inchiesta di Fanpage ha rivelato.