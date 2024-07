Annalisa regina della Notte Rosa | Sarà un concerto liberatorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 5 luglio 2024) La popstar, che piace tanto anche all’estero, domani porterà tutto il suo talento a Cattolica, all’Arena, in occasionemagicaRiviera. Dopo il successo tutto sold out del tour nei palasport e dei due live in un’altra Arena, quella di Verona, ecco che la voce – cui è appena stato dedicato un asteroide che porta il suo nome – approda in Riviera romagnola con il suo collaudato gruppo di musicisti e ballerini, per offrire uno spettacolo imperdibile. Il suo Tutti nel Vortice OutDoor, diretto artisticamente da Jacopo Ricci, è un vero e proprio show che porterà sul Palco delunaindiscussa delle radio e di dischi da record. Con Bellissima, Sinceramente e Mon Amour,(foto) ha conquistato 42 dischi di platino e 12 d’oro, aggiudicandosi il titolo italiano di Donna più certificata e più ascoltata di Spotify.