Agrivoltaico e Comunità Energetiche | una sinergia di successo

(Di venerdì 5 luglio 2024) (Adnkronos) - Grazie al PNRR sono stati stanziati 1,7 miliardi di euro per il fotovoltaico e 2,2 per le.Grigolon (GIFT Solutions): «È giusto non perdere nessuna opportunità, anche se in alcuni casi l'investimento è sostenibile anche senza contributi». Morello Ritter (Ambico Group): «Investire insieme all'imprenditore agricolo e dividere i costi a metà è la nostra formula vincente». Padova 05.07.2024 Levengono solitamente associate all'energia rinnovabile prodotta da impianti fotovoltaici installati sui tetti degli edifici. Tuttavia, una fonte altrettanto promettente potrebbe essere rappresentata dai sistemi agrivoltaici, capaci di combinare la produzione di energia solare con l'agricoltura, permettendo un doppio utilizzo del terreno e offrendo nuove opportunità sia per la produzione di energia che per l'agricoltura sostenibile.