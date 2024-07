Wimbledon la rimonta di Cobolli si infrange al quinto set Amara sconfitta con il cileno Tabilo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Flavioha assaporato una clamorosanel secondo turno di, ma alla fine il romano ha visto i suoi sognirsi alset contro ilAlejandro, testa di serie numero ventiquattro.si è trovato in svantaggio di due set, ma aveva recuperato, prima di cedere alset al sudamericano con il punteggio di 7-6 7-6 4-6 4-6 6-4 dopo quasi quattro ore di gioco.ha concluso con 15 ace e purtroppo anche con otto pesantissimi doppi falli. Al romano non sono bastati 64 vincenti rispetto ai 51 dell’avversario.ha commesso anche più errori non forzati dell’azzurro (49 contro 45). Nel primo set si segue l’andamento dei turni di servizio. L’unica palla break è quella concessa danel sesto game, ma il romano annulla tutto con lo schema servizio-diritto.