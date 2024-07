Violentata per un’ora dal branco Si getta dalla finestra per salvarsi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Da quell’appartamento, raccontano i vicini, ogni sera arrivavano urla e confusione. Era un ‘refugium peccatorum’ di sbandati e soggetti poco raccomandabili, con cui il padrone di casa, un ventiduenne piemontese, si accompagnava spesso. Lo ha fatto anche la notte dello scorso 29 maggio, accogliendo tra le mura della casa lasciataglifamiglia - che lo aveva allontanato - due tunisini di 17 e 18 anni. Con cui, al termine di una notte balorda, ha adescato, sequestrato e stuprato una donna. Che, pur di sfuggire alla violenza di gruppo, si è lanciata. Una dinamica dell’orrore quella ricostruita, in questo mese, dai carabinieri della compagnia Bologna Centro. Che martedì hanno eseguito le misure cautelari in carcere (alla Dozza e al Pratello) per i tre indagati, richiestepm Anna Maria Cecilia Sessa e firmate dal gip Sandro Pecorella.