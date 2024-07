Under 17 La giovane Cerè vola in Messico per i Mondiali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024)e Nuvole. Continua Il sogno mondiale della diciassettenne bolognese Beatrice(nella foto). Già convocata per gli Europei, è attesa dai17, in programma a Leon indal 13 al 21 luglio. "L’anno scorso gli europei, adesso l’occasione di partecipare ai, le emozioni che sto provando e la possibilità di partecipare alla rassegna iridata sono cose che non immaginavo nemmeno quando da piccola ho iniziato a giocare a basket". Come è nata la passione per la palla a spicchi? "Mia madre Alessia giocava e io, come mio fratello, ho seguito le sue orme. A 6 anni ho iniziato e poi mi sono subito innamorata di questa disciplina". L’inizio a Pianoro poi il passaggio a Pontevecchio-Peperoncino-Castel San Pietro e quest’estate quello nelle giovanili della Reyer Venezia.