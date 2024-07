Traffico Roma del 04-07-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione grossi disagi sulla Grande Raccordo Anulare dove per le conseguenze di un incidente si viaggia su una sola corsia in prossimità del chilometro 21 troviamo all’altezza di Settebagni al momento ci sono lunghe code In entrambe le carreggiate tra la diramazione dinord della Tiburtina incidente anche nel quadrante Sud del raccordo anulare all’altezza di Parco dei Medici con incolonnamenti in carreggiata interna dalla Ardeatina allaFiumicino al momento si viaggia sulla sola corsia di sorpasso all’altezza del chilometro 59 per lavori si sta sulla Pontina tra Castelno e Pomezia Nord verso Aprilia ancora chiusa via Ardeatina per uno smottamento tra via Appia Antica & via delle Sette Chiese nelle due direzioni mi ricordo infine che è in sono sciopero del trasporto pubblico che interessa i dipendenti della rete di Atac lo sciopero iniziato alle 8:30 si protrarrà sino alle 16:30 sono chiuse le metro a B B 1 e c possibili riduzioni di corse invece per la ferrovia termini Centocelle e per le linee bus e tram servizio regolare sulle reti bus dellaTPL e di autoservizi Troiani per i dettagli di queste altre notizie potete come sempre consultare il sito