Torna il Birra Festival a Maliseti A luglio serate spumeggianti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Concerti, spettacoli, stand enogastronomici, mercatini dell’artigianato, birrifici e street food.per la seconda edizione a", la rassegna a ingresso gratuito nello spazio verde a fianco al supermercato Conad, compreso fra via die via del Guado. Ilinizia questa sera, con l’esibizione di Alessandro Paci, per finire il 21. Il programma è variegato: domani asarà la volta del ritorno a Prato del format party La Vita a 30 Anni. Sabato toccherà al concerto de La Combriccola del Blasco (foto dal sito della band) mentre in chiusura del primo weekend, suonerà, domenica, un tributo agli AC/DC, Brian Shake. La seconda settimana di iniziative (tutte a ingresso gratuito) inizierà lunedì 8 all’insegna della competizione tra band emergenti con la "Battle of the Bands", e a seguire martedì 9 spazio alla danza, con lo spettacolo Baila che ti passa.