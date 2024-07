Torna domenica 7 luglio il Giro delle Valli Aretine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arezzo, 42024 – Siamo ormai in vista di una classica di prestigio per gli Elite e Under 23 di ciclismo.prossima con partenza e arrivo a Rigutino in programma la 63esima edizione del, 17esimo trofeo Rosini impianti con l'organizzazione di Sport Event Cycling. Partenza ufficiosa alle 13,50, due giri attorno al paese ad andatura controllata, poi il via ufficiale alle 14. La corsa si dirigerà verso Olmo, poi Pieve al Toppo, Alberoro, Montagnano, Cesa, Manciano, Castiglion Fiorentino parte alta del paese, Vitiano, Rigutino, Policiano, Il Matto, Olmo, Arezzo, La Pace, il valico di Scopetone, discesa su Palazzo del Pero, la salita de La Foce, picchiata su Castiglion Fiorentino, Vitiano, di nuovo Rigutino e Olmo, quindi Ristradella, Rigutino, Vitiano, Castiglion Fiorentino, l'impennata dei Macelli che dal Sodo porta a Cortona, circa 2 Km ma con pendenze notevoli, discesa su Camucia, poi Castiglion Fiorentino con lo strappo di via della Consolazione, Vitiano e arrivo a Rigutino dopo 160 chilometri.