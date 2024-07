Temptation Island raddoppia | confermate entrambe le edizioni nel 2024

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

Se n'era già parlato nel corso degli ultimi mesi, ma pare che di recente sia arrivata la conferma ufficiale:andrà in onda anche in autunno. Il docu-reality seguirà le vicende di nuove coppie anche nel corso dei prossimi mesi, in aggiunta all'edizione attualmente in onda. Giovedì 27 giugno ha fatto il suo debutto la nuova edizione di. Filippo Bisciglia ha accolto all'Is Morus Relais le sette coppie annunciate nel corso delle ultime settimane, che si metteranno alla prova per testare il loro amore. Nel frattempo, sono emersi nuovi dettagli sul futuro del docu-reality di Canale 5, che sicuramente piaceranno agli appassionati: pare, infatti, che il programma andrà in onda anche in autunno.