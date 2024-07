Si riparte dal Salario minimo Prove di unità tra M5S Pd e Avs

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) È dalche può ripartire la battaglia comune. È dalche le opposizioni possono ritrovare l’. E lo affermano di nuovo, rilanciando la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra ripartono da qui, da una conferenza stampa con i parlamentari Cecilia Guerra, Valentina Barzotti e Franco Mari che tornano a invocare quella che è una “battaglia di legislatura” da tenere “viva”. Il numerodi firme – 50mila – sarebbe ampiamente alla portata secondo Guerra, ma non basta. La battaglia continua anche con Azione e +Europa, ma solo in parte: i due partiti hanno deciso di non partecipare alla raccolta firme ma non hanno abdicato sui contenuti della proposta che introduce una paga minima di 9 euro l’ora.