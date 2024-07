Santangelo Traccia il Bilancio della sua Presidenza | Emozione e Rispetto per l' Istituzione

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 4 luglio 2024) L'Aquila - “Era il 4 luglio 2022 (esattamente due anni fa) quando l’Assise Civica del Capoluogo si espresse, votando all’unanimità, per la mia elezione quale Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila: un momento che ricordo con profondae che ha segnato una nuova fase del mio impegno politico. Un onore, assumere questo importante ruolo, che spero di ricoprire sempre con la giusta consapevolezza e il senso di responsabilità, nel pienodel valore delle Istituzioni. Proprio per il consenso bipartisan riposto nella mia persona è stata, e lo è tuttora, mia cura assicurare la massima imparzialità nello svolgimento dei lavori assembleari, in modo che i diritti dei Consiglieri siano costantemente tutelati nell'interesse esclusivocomunità”.