San Nicola la Strada | Protezione Civile e Comune lanciano nuovo sito web e inaugurano la stazione meteorologica

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sanla. Nell’ambito delle molteplici iniziative assunte dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dal Consigliere delegato alla digitalizzazione Giovanni Varriale, sono state destinate alcune risorse economiche al miglioramento della diffusione tra la cittadinanza di dati ed informazioni sulla prevenzione dai rischi e dalle eventuali emergenze ambientali. Ed infatti, la, guidata dal Coordinatore Ciro De Maio, è orgogliosa di annunciare il lancio del suointernet, una piattaforma digitale rinnovata e più accessibile, insieme all’inaugurazione della nostradi ultima generazione. Ilweb è stato progettato per fornire informazioni aggiornate e affidabili sulla sicurezza pubblica e le emergenze in tempo reale.