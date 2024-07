Roma femminicidio al Portuense | uccide la ex in strada con un colpo di fucile

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024), 4 luglio 2024 -E’ stata freddata incon undi, oggi alle ore 14 circa, Manuela Petrangeli una fisioterapista di 51 anni. Ilè avvenuto a, nel quartiere. La vittima era a piedi in via degli Orseolo e stava andando al lavoro quando è stata raggiunta da un uomo, al volante di una Smart, che le si è accostato con la macchina e ha sparato con una canne mozza. Inutili i tentativi di rianimarla da parte del 118, la donna è morta sul. Poco dopo si è costituito in una caserma dei carabinieri il suo presunto assassino. Si tratterebbe di un ex compagno della vittima. Sull’omicidio la procura diha aperto un fascicolo. Sul posto è in corso il sopralluogo della pm Antonella Pandolfi del pool antiviolenza, coordinato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.