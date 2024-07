Reintegro immediato per ex funzionario CUB Consiglio di Stato ribadisce dopo mancata attuazione sentenza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) Caserta. Il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta (Cub), ente in liquidazione dal 2010 che però non ha mai cessato di esistere, “deve reintegrare” nel proprio posto di lavoro ilAntonio Limatola, ingiustamente licenziato e reintegrato condella Corte di Appello di Napoli diventata definitiva nel 2018, ma mai attuata. E lo deve fare senza se e senza ma, ridandogli quelle mansioni di direttore generale che rivestiva nel maggio 2008, al momento del licenziamento. A ribadire nuovamente l’obbligo diper Limatola è l’ordinanza della sezione quinta deldi, presieduta da Francesco Caringella, pubblicata ieri, 3 luglio. I giudici amministrativi sono tornati sulla vicendaesserne stati nuovamente investiti dallo stesso Limatola, che pur avendo dalla sua parte unadel giudice civile di reintegra di sei anni fa, un’ulterioredeldidel settembre 2023 (che ordinò l’ottemperanza della decisione civile) e la pronuncia della Corte Europea del novembre scorso che ha condannato l’Italia per ladelle varie decisioni prese nei suoi confronti, non è maireintegrato dal Cub.