Quinoa biologica ritirata dal mercato per rischio ocratossina cos’è e i lotti interessati

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cinquedisono stati ritirati dalper rilevazione disuperiore ai limiti prescritti dalla legge. A segnalarlo è stata la rete di supermercati Conad, che ha emesso una nota di richiamo per il cereale venduto e prodotto ad hoc per i propri punti vendita. Si tratta di un ritiro a scopo precauzionale in quanto, riferisce la società cooperativa attiva nella grande distribuzione organizzata, i limiti della microtossina sono risultati più elevati del previsto dopo un controllo interno., iA essere interessata dalla nota di richiamo è laa marchio Verso Natura Conad, brand commercializzato solo all’interno dei punti vendita Conad. Si tratta di confezioni di cereali che sono state prodotte dall’azienda Melandri Gaudenzio Srl, in via Boncellino 120, a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna.