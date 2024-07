Noos – L’avventura della conoscenza | anticipazioni ospiti e streaming

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024)Stasera, giovedì 4 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda, la serie scientifica in sette puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campicondotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.È la visita di Alberto Angela al Museo Egizio di Torino – che quest’anno festeggia i duecento anni dalla sua fondazione – ad aprire il nuovo appuntamento con la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi. Si andrà alla scoperta dei segreti custoditi nella più importante collezione di tesori al di fuori dell’Egitto, a cominciare dalle mummie e dagli splendidi sarcofagi che le hanno custodite per millenni.