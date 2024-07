Morta dopo il volo dalla finestra la figlia | La colf mi ha detto subito che non era stata lei

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bergamo. “L’ultima volta che ho visto mia madre era giovedì sera. Era venuta da me perché, insieme a mio fratello, dovevamo partecipare ad una videochiamata con un avvocato per questioni legate alla successione di mio padre. Mi aveva portato un salame e mi avevache era da parte di Krystyna: voleva ringraziarmi perché le avevo dato dei vestiti per i suoi parenti in Ucraina”. A parlare, dal banco dei testimoni, è Elisabetta Besana, 51ennedi Rosanna Aber, la donnail 3 settembre 2023essere cadutadel suo appartamento di via Einstein, a Colognola. Krystyna Mykhalchuk è la ventiseienne che si occupava delle pulizie a casa dell’anziana e che è accusata di averla spinta di sotto. Tra le lacrime, Elisabetta ha ripercorso il terribile giorno in cui ha perso sua madre.