Milan Thiaw e il retroscena sulla Premier League | tra Newcastle e prezzo gli aggiornamenti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) 2024-07-04 08:25:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Il calciomercato delha un andamento lento, almeno in questa primissima fase. La dirigenza sta valutando diverse situazioni a 360 gradi sia in entrata che in uscita. Una di queste riguarda sicuramente la situazione di Malick: il difensore tedesco ha un grande mercato all’estero.MA NON SOLO – Nei giorni scorsi ilha avuto un confronto diretto con ilperche piace tanto al manager Howe. I Magpies hanno sondato la disponibilità del club rossonero alla cessione del forte difensore tedesco che è attratto dalla: il suo agente Stipic già a gennaio aveva iniziato a sondare diverse piste in quel campionato.