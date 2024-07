Micaela Ramazzotti primo red carpet con Claudio Pallitto dopo la lite furiosa con Virzì

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 4 luglio 2024)lacon l’ex marito Paoloe il fidanzato, il personal trainer, si sono mostrati raggianti e affiatati sul lororedinsieme, al premio Nastri d’Argento 2024, premio cinematografico che viene assegnato annualmente dal Sindacato nazionale giornalisti cinematografici italiani. L’attrice e il personal trainer hanno sfilato insieme davanti ai fotografi al museo MAXXI di Roma, dove si è svolta la manifestazione., che ha vinto il premio come migliore attrice protagonista, ha scelto un look total white con pantalone bianco, corpetto e una giacca abbinata, mentreera in camicia e pantalone, completamente in nero, compresi gli occhiali da sole. La loro è la prima uscita pubblicail litigio con l’ex marito di, Paolo, avvenuta due settimane fa.