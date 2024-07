Luxury | Il controbuto delle nuove generazioni nella storia contemporanea

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lelinee guida del lusso portano i brand a crescere secondo un preciso modus operandi. La struttura creativa muta con i tempi correnti che diventano i contenitori estetici. Quest’ultime raccolgono l’operatograndi maison e ne reinterpretano i codici storici attualizzando il messaggio sociale.creative Lamostra quanto la creativitàcontemporaneità si sia modificata secondo leguide del. Questeguide servono ad impostare un nuovo percorso che permetta di raddoppiare i guadagni per l’intera industria. Ad averle già usate sono i grandi nomi come Gucci, Chanel e Fendi che hanno lavorato sull’innovazione della struttura amministrativa. Ma sono utili anche ai micro brand in fase di posizionamento perché gli permettono di identificare il suo pubblico d’appartenenza.