LIVE Nuoto Europei juniores 2024 in DIRETTA | Sara Curtis a caccia del poker d’oro! Barbotti e Santambrogio per il podio

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02: Ai 100 Engelse, Molnar, Prisecariu, Boscaro 17.00: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 200 dorso donne: 1 ITA Benedetta BOSCARO 2:17.33 2 SRB Giulia Jana VIACAVA 2:15.61 3 GER Ewa ZUR BRUGGE 2:14.76 4 HUN Dora MOLNAR 2:12.59 5 ROU Aissia-Claudia PRISECARIU 2:14.02 6 NED Jinth ENGELSE 2:14.90 7 GBR Martyna KARABACZ 2:15.87 8 ISR Meital FLIKSHTAIN 2:18.22 16.58: Nei 100 farfalla donne al via cinno due azzurre con ambizioni di medaglia: Caterinae Anna Porcari, mentre non cinno italiani nella finale dei 1500 stile libero. A chiudere la finale della 4×200 stile libero donne. 16.56: Nei 50 stile libero donne la grande favorita è azzurra e risponde al nome diche ha già stabilito il record dei campionati e il record italiano cadetti ieri in semifinale.