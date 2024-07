LIVE Cobolli-Tabilo 6-7 6-7 6-4 6-4 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | controbreak dell’azzurro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Ottima seconda esterna. 15-15 Di un soffio in corridoio il dritto lungolinea di Flavio. 15-0 Quindicesimo ACE del romano. 2-3! E’ lungo, è lungo il pallonetto difensivo del sudamericano. C’è l’immediato. 30-40 Palla del. CHE PUNTOOO! Risposta praticamente in allungo e dritto lungolinea vincente. 30-30 Serve and volley a segno per il cileno. 15-30 Spolvera la riga il dritto inside out dal centro scagliato dal romano. 15-15 Solita prima esterna vincente del sudamericano. 0-15 Bene con il dritto incrociato stretto. 3-1 Break. Risposta di rovescio aggressiva del cileno. Arriva un inatteso break. 15-40 Due palle break