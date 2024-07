LIVE Cobolli-Tabilo 1-2 Wimbledon 2024 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

2-1 Game. ACE di seconda del sudamericano. 40-0 Servizio e rovescio a segno per il cileno. 30-0 Decolla la risposta di rovescio di. 15-0 Stringe troppo l'angolo del recupero di rovescio Flavio sul drop dell'avversario. 1-1 Game. Primo ACE del romano, che pareggia i conti. 40-30 Aggressivocon la risposta di rovescio. 40-15 Servizio vincente dell'azzurro. 30-15vanifica la gran risposta spedendo in corridoio il dritto in avanzamento. 15-15 Scambio prolungato chiuso dall'errore con il rovescio in back del cileno. 0-15 Arriva la stecca con il dritto in uscita dal servizio del romano. 1-0 Game. Con il primo ACE il sudamericano tiene la battuta. 40-15 Ottimo il dritto inside out di Flavio.