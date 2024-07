Le mini size must have da portare in viaggio

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 4 luglio 2024) Le vacanze possono diventare l’incubo di ogni skincare addicted, questo perché - per comodità o spesso necessità - le fullnon si possonoin valigia. A questo disagio molti brand sono ormai venuti in soccorso già da tempo, proponendo delizioseature dei nostri prodotti preferiti, come l’indispensabile balsamo spray bi-fase di Biopoint o i vari Serum Layering di Miamo. Altri invece, come Yepoda o Gatineau, preferiscono realizzare l’intero set da, così da non perdere le proprie abitudini anche quando si esce fuori di casa. Diventati oggi i migliori alleati di chi ama viaggiare, possiamo trovareper qualunque necessità: dalle creme ai sieri, dalle maschere agli spray, questi prodotti inatura sono ormai indispensabili, soprattutto per chi, ad esempio, non riesce a rinunciare alla propria dose giornaliera di acido ialuronico e puòin valigia il gel contorno occhi di Isdin, Isdinceutics Hyaluronic Eyes, per prevenire i segni del tempo e idratare istantaneamente.