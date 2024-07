La Ue mette i dazi sulle auto elettriche cinesi Da domani costeranno di più? I pro e i contro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – La Ue. Lo fa a partire da(per il momento in modo provvisorio per 4 mesi) ma l’obiettivo è quello di introdurli per 5 anni. E perché lo fa? Per proteggere il mercatomobilistico europeo davanti ai bassi prezzi delleprodotte in Cina, prezzi bassi dovuti (anche) alle sovvenzioni statali, che la Ue considera contrarie alle regole del libero mercato. L'esecutivo nega di aver rimandato a dopo le elezioni IalleLa Commissione europea ha impostocompensativi provvisoriimportazioni di veicoli elettrici a batteria dalla Cina. Sulla base dell'indagine, durata nove mesi, la Commissione ha concluso che la catena del valore dellea batteria in Cina beneficia di sovvenzioni ingiuste, che stanno causando una minaccia di pregiudizio economico (danno) ai produttori europei.