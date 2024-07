La Rai punisce Bortone Sospesa sei giorni per denunciata censura

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 luglio 2024) Seidi sospensione. È il “castigo”, o “pena”, o “vendetta” (ognuno scelga il temine più adatto) deciso dai vertici Rai ai danni di Serena, quale sanzione per la sua denuncia via social dellasubita da Antonio Scurati per il monologo sul 25 Aprile e Giorgia Meloni, che lo scrittore avrebbe dovuto leggere a “Che sarà”.e programma chiuso Per quella denuncia,era stata sottoposta a procedimento disciplinare. Nelle scorse settimane, alla Festa del Foglio, l’ad Rai Roberto Sergio aveva affermato che a suo parere la giornalista avrebbe meritato il licenziamento: “A nessun dipendente di nessuna azienda sarebbe consentito di dire cose contro l’azienda in cui lavora”, aveva detto il manager meloniano. È stato esaudito solo in parte.