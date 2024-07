La ragazza con il braccialetto | è una storia vera? Finale spiegato

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lacon ilè un film belga del 2020 diretto da Stéphane Demoustier. Protagonista è Lise, una diciottenne che è stata accusata di aver ucciso la sua migliore amica. I genitori le danno il loro sostegno, ma ecco che quando inizia il processo esce fuori la sua vita segreta. Ma vediamo ora insieme cosa succede, laa cui è ispirato e come finisce. Lacon il, trama: Lise ha ucciso Flora? Leggi anche: A family affair su Netflix, come finisce: spiegazioneLeggi anche: Il giorno sbagliato come finisce: spiegazioneLa trama de Lacon ilinizia con Lise che è stata accusata di aver ucciso la sua migliore amica, Flora, due anni prima. Ora si trova in libertà vigilata, in attesa del suo processo, con ilelettronico alla caviglia.