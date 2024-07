Jennifer Lopez e la revenge T-shirt | il messaggio per se stessa

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 4 luglio 2024) Divorzio o non divorzio? Questo è il dilemma, ora. Se appena qualche anno fa i Bennifer ci hanno fatto sognare, fidanzandosi nuovamente dopo ben vent’anni dal loro primo incontro e seguente rottura – nonché dando un senso ai celebri versi secondo i quali “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” – e suggellando il loro idillio all’altare, adesso qualcosa sembra non andare per il verso giusto. O, almeno, questo è ciò che si bisbiglia. Da mesi non si parla d’altro infatti che di una loro presunta separazione e, vista la loro ragionevole discrezione riguardo lo spinoso argomento, i più accaniti seguaci della coppia non sembrano avere intenzione di smettere di tentare di carpire decisivi indizi da ogni minimo movimento dei due.