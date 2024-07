Il Pd perde pezzi | Baracchi fuori dal gruppo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Modena, 4 luglio 2024 – La consigliera ed ex assessora Graziaha scelto di non aderire alPd, anche se non uscirà dalla maggioranza che sostiene il sindaco Massimo Mezzetti. Lo fa sapere l’interessata con alcune riflessioni che pubblichiamo di seguito. Formerà ilautonomo ‘Spazio democratico’. “In queste ore - scrive- ho comunicato la scelta di non aderire alconsigliare PD. Lo avevo anticipato nei giorni scorsi al Sindaco e al Segretario Provinciale. La decisione è maturata dopo aver assistito a settimane, o meglio mesi, di una gestione imbarazzante da parte della direzione della segreteria cittadina del mio partito, tra posizionamenti anticipati senza se e senza ma, autocandidature preconfezionate, autoreferenzialità, senza mai entrare nel merito di politica e di merito delle persone.