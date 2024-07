Il caso dell’ex difensore che avrebbe dovuto allenatore la formazione under 16 Troppo bianconero | Barzagli addio panchina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Andreanon allenerà la Fiorentina-16. La società viola ha optato per un repentino e inatteso cambio di strategia e, a meno di ulteriori ribaltoni, l’exdella Juventus- che in un primo momento era stato indicato da Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile, come successore di Stefano Guberti - non coronerà il sogno di iniziare la propria carriera di tecnico nel vivaio della squadra che ha sempre tifato fin da bambino. Alla base della scelta di non puntare sullo scandiccese potrebbero aver influito vari fattori: la percezione da parte del club che una consistente parte del tifo - specie quello organizzato - non ha gradito l’ipotesi che un’icona bianconera potesse lavorare col viola sulle spalle oppure, più banalmente, la volontà di puntare per ladellagiovanile su un profilo più esperto, in grado di valorizzare al meglio i talenti del 2008.